Il circo del Père Lachaise

(Di lunedì 7 novembre 2022) Philippe Jullian si uccise impiccandosi con una cravatta di seta di Charvet. Il modus operandi fu emulativo del gesto con cui, in “Splendori e miserie delle cortigiane”, il personaggio ambiguo e contraddittorio di Lucien de Rubempré mise fine alla sua esistenza. Forse anche i motivi furono i medesimi, se, come ha suggerito Antonia Byatt, Lucien si toglie la vita perché è sopraffatto dal peso della propria incapacità nel riuscire a trasformare le sue illusioni in quegli atti di forza (morali, psicologici e intellettuali) che gli avrebbero permesso di colmare la frattura tra mondo poetico e mondo reale. La scelta della corde du pendu nel caso di Jullian tradiva invece quello snobismo che aveva in lui messo radici fin da quando, dalla provincia, figlio d’una buona famiglia borghese, era sbarcato nella Parigi dei primi anni Quaranta, garrula e gaudente nonostante l’atmosfera belligerante, ...

