Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Instagram

Stile e Trend Fanpage

Nella giornata del 6 novembre 2022,e Pierpaolo Pretelli hanno raggiunto un importante traguardo di coppia: ecco tutti i dettagli. Argomenti trattatie la dedica per Pierpaolo Pretelli: ecco cosa ha scritto ...ha incantanto lo studio del . Durante la scorsa puntata del reality show di Canale 5 , l' ha indossato un outfit che ha lasciato tutti a bocca aperta. nude e in pelle sintetica,non poteva scegliere look più sexy e sensuale . L'outfit diLa quartodicesima puntata del è stata decisamente piena di sorprese e colpi di scena, ha visto infatti l'entrata ... Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, look di coppia con camicia bianca e abito in pelle Giulia Salemi, nella giornata di domenica 6 novembre 2022, ha dedicato un tweet a Pierpaolo Pretelli: ecco cosa ha scritto l'influencer.Nella giornata del 6 novembre 2022, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno raggiunto un importante traguardo di coppia: ecco tutti i dettagli.