GF Vip | Soraia Ceruti commenta il percorso di Luca Salatino E su Uomini e Donne

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 7 novembre 2022)è stata una delle corteggiatrici didurante la scorsa edizione, successivamente è uscita dalla trasmissione, scelta da. Quest'ultimo, attualmente, è uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Noi di Tvpertutti abbiamo intervistatoed ecco che cosa ha rilasciato: Ciao, come stai? Cominciamo a parlare del Gfvip, ovviamente non posso non chiederti un giudizio suldel tuo. Come lo vedi da settembre ad oggi? «Ciao Lori, tutto bene, grazie… è un periodo molto strano, alti e bassi. Soffro tanto insieme a lui, manca da morire. Ma so che sta facendo questa esperienza per noi e per il nostro futuro. Penso che sia la persona più vera ...