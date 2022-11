Così ho raccontato la Chiesa di Francesco Parla Milone Rai Vaticano

(Di lunedì 7 novembre 2022) È arrivato alla guida di Raila sera delle dimissioni di Papa Ratzinger. Era l’11 febbraio 2013. Arrivava da Napoli, dove era da dieci anni il capo della redazione giornalistica. Ma nel suo Dna professionale c’erano già gli anni di intensa collaborazione al quotidiano cattolico Avvenire, la presidenza dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, libri e saggi sulla storia della, esperienze accademiche e di volontariato sociale. Dal 2013,, ha guidato la struttura della Rai che coordina l’informazione religiosa e i rapporti con la Santa Sede alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato. Un approdo naturale per Massimo Enrico, 67 anni, quarantatré anni d’azienda, laurea in Giurisprudenza, che oggi dice: “Dieci anni che sono volati. La vicenda del Papa emerito, il Conclave, l’elezione di ...

Sport e Salute

...fatto da Julia Elle durante un'ospitata a Vieni da me da Caterina Balivo e quantoinvece ... E va benissimoperché non potrei vivere senza il mio polpetta adorato" . Per anni la community ...... spiegandola sua assenza. Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty ... Il chitarrista, infatti, hadi aver comprato una nuova chitarra per l'occasione. 'Sono veramente ... A Bologna il seminario “Io vengo dallo sport” ha raccontato ai futuri tecnici l'inclusione attraverso lo sport