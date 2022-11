Caos ai sorteggi di Europa League | non era mai successo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 7 novembre 2022) La Juventus dà il via alla suae durante ilo accade davvero di tutto con una situazione davvero incredibile e assurda. La Juventus ora si trova a dover affrontare una competizione che non avrebbe mai voluto disputare, ma dopo un disastroso girone di Championse già più che positivo prendere parte all’e ora ilo lascia tutti con il fiato sospeso. UefaAlle italiane è andato molto bene in Champions, con iche sono stati più che benevoli per Inter, Milan e Napoli e ora tocca anche all’e alla Juventus scoprire quale sarà il suo avversario in. Ilo viene ...