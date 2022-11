Calcio | Stramaccioni ' Inter ha perso occasione | Juve ha meritato'

... e poi le reti subite in trasferta, è la peggior difesa fuori casa della serie A - è il pensiero di, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Inzaghi dovrà porre rimedio sotto ...Adesso, appena finita l'esperienza all' Al Gharrafa e in attesa di seguire i Mondiali per conto della Rai,s'affida alla memoria e racconta alla Gazzetta dello Sport l'emozione di quella ...L’ex tecnico dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ha commentato a Radio Rai il Derby ... Sui giovani che si sono messi in mostra nella sfida “Sconosciuti al grande calcio ma che nel settore giovanile ...'Il Napoli è un'orchestra che colpisce, cambia gli elementi ma non perde l'identità' ROMA (ITALPRESS) - 'L'Inter ha 'perso' un'occasione: ...