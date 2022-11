Blackout in 7 regioni | compresa Kiev Zelensky | Inverno difficile | dobbiamo essere forti

Sono stati segnalaticontinui anche nelledi Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv e Poltava, ha affermato l'operatore energetico statale ucraino, Ukrenergo. La precisione ......59 Medvedev: "L'Ucraina voleva riprendere il programma nucleare contro la Russia" 08:26 Ucraina,oggi in settecompresa la capitale 08:01 Kherson al buio e senz'acqua, autorità ...Le bombe russe hanno causato nuovi danni alle infrastrutture: è allarme nella capitale Ucraina. Il consigliere di Zelenky, Mykhailo Podolyak, dichiara: “Mosca sta cercando di commettere un genocidio e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...