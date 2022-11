Assalto-Ong anche a Reggio Calabria | l' ultimo fronte | situazione fuori controllo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una giornata che non dà tregua sulimmigrazione. Non solo per quel che accade al porto di Catania, con il capitano della Ong Humanity 1 che rifiuta di ripartire e con quel che accade sulla Geo Barents, con due migranti che si sono lanciati in mare e con una tensione che è letteralmente schizzata alle stelle. Sullo sfondo, le proteste della sinistra e i diktat dell'Europa al governo Meloni: Bruxelles, infatti, intima di accogliere tutti, parlando di dovere "legale e morale". Ora infattila Rise Above, nave Ong della Mission Lifeline, secondo quanto si apprende, starebbe facendo rotta verso il porto di. A bordo del natante 89 migranti. Dopo l'attracco, se si seguirà il copione dei precedenti arrivi, si procederà con lo sbarco selettivo: insomma, si apre un altro. E ...