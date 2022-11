Un posto al sole | anticipazioni dal 7 all' 11 novembre 2022 | Rossella affronta Riccardo

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempi bui per, come segnalano ledi Unaldal 7 all'11. La Graziani, infatti, dopo aver saputo da Silvia dell'imminente divorzio tra lei e Michele, dovrà anche fronteggiare l'ennesima scenata di gelosia di Crovi. La situazione, tra i due, non farà che complicarsi quando anche Saviani dirà alla figlia di non condividere l'atteggiamento del medico. In seguito, Nunzio proverà ad aiutarea gestire la crisi con il fidanzato, ma la ragazza spiegherà a Cammarota di volerreda sola. Sarà così che la coppia, dopo un duro scontro, dovrà capire in che direzione proseguire, mentre Roberto Ferri non avrà dubbi sul fatto che Marina sia ...