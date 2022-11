Ultime Notizie – Migrante | nave Geo Barents a Catania | via allo sbarco – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 6 novembre 2022) Viadei migranti dalla Geo, laentrata oggi nel porto d. A bordo in totale 572 persone soccorse nel Mediterraneo. Dalla, nella prima fase delle operazioni, sono scesi 56 migranti minori non accompagnati, 3 donne e 41 componenti nuclei familiari, per un totale di 100 migranti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione