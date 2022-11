“Tumore al polmone” | la terribile rivelazione di Iva Zanicchi | tutti sconvolti

Dal 2020 Fausto Pinna , il compagno (il matrimonio non è mai stato celebrato nonostante la lunga relazione) di Iva Zanicchi , combatte contro unal. Una lunga battaglia che non è ancora giunta al termine, come confessato dall'Aquila di Ligonchio in una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Oggi l'uomo, che ..."Ildelrappresenta la prima causa di morte al mondo per patologia neoplastica e il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio per il suo sviluppo' spiega Ciro Battiloro, ...Questo è uno studio importante che ha l’obiettivo di porre l’accento sull’importanza della diagnosi precoce del tumore polmonare». «Dobbiamo sempre di più diffondere la cultura della prevenzione - ...Nel nosocomio partenopeo parte il progetto “Risp”: si tratta di uno screening precoce per grandi fumatori o ex fumatori tra i 55 e i 75 ...