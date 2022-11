Superlega | Modena batte Cisterna e allontana la crisi

Si rimette in carreggiatadopo uno dei periodi più difficili della sua storia. La netta vittoria, la seconda stagionale, contro Cisterna riporta serenità sulla panchina Giani.- Cisterna 3 - 0...00 Cagliari - Reggina 1 - 1 14:00 Cosenza - Frosinone 1 - 2 14:00- Palermo 0 - 2 14:00 ...30 Novara - Scandicci 3 - 0 VOLLEY -17:00 Latina - Emma Villas 1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 ...(Carlo Lisi per iVolleymagazine.it) La favola di Cisterna ormai sembra appartenere al passato. Trascinata da un Adis Lagumdzija in versione super (26 punti per lui con il 67% in attacco e 5 servizi vi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...