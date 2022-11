Samp-Fiorentina 0-2 | gol di Bonaventura e Milenkovic

(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) – Lavince 2-0 sul campo delladoria nel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2022-2023. Lasfonda al 4?. I viola ribaltano il campo con una rapida ripartenza, Dodò si catapulta nell’area blucerchiata e da destra mette dentro il pallone che, puntuale all’appuntamento sul primo palo, insacca senza problemi: 0-1. Il raddoppio ospite arriva al 58?. Corner da destra,decolla nell’area piccola e di testa trova il tempo per la deviazione: 0-2. Il successo permette alladi salire a 16 punti, larimane a quota 6. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Commenta per primo Sampdoria -0 - 2 Terracciano 6 : Nel primo tempo l'unico rischio che si prende è quando a pochi ... Milenkovic 7.5 : Visto che ladalle sue parti crea veramente poco ...Gabbiadini 5 : entra per dare una scossa alla, ma fallisce miseramente. Si rende pochissime volte pericoloso). All. Stankovic 5 : Cambia il modulo per contrastare lasulle fasce, ...'Siamo felici di questa continuità'.GENOVA (ITALPRESS) - 'Siamo felici di questa continuità e quando hai questa attenzione riesci a fare ...Sampdoria-Fiorentina 0-2, Italiano: "Lo spirito battagliero fa la differenza" Il tecnico viola non nasconde la sua soddisfazione per la netta e meritata vittoria della sua squadra: "Con attenzione e ...