(Di domenica 6 novembre 2022) Giorgia’s got talent. Mentre il matrimonio tra il presidentee il Paese è in luna di miele, quello con i Palazzi del potere inizia a scricchiolare. Molti potentati si sono già messi di traverso, rendendo quindi necessario bloccare i maneggi dei ‘gufi’ denunciati dalla premier. Quella sinistra ‘woke’, ostriche e champagne, che non è solo il Pd di Letta con la sua sbandata opposizione parlamentare gemellata con quella sinistra Dc, vista Quirinale, cresciuta all’ombra degli Andreatta e dei Prodi. Esiste un altro mondo “woke”, quello del potere economico: dagli uffici del Mef e della Banca d’Italia, alla cultura, le soprintendenze dei Beni Culturali e le Università, gli uffici acquisti e del personale dei grandi enti pubblici, a partire dall’Eni di Claudio Descalzi dove, secondo i rumors, già stanno approdando diversi Draghetti ed ex grillini e piddini trombati. C’è ...

Nicola Porro

Noi abbiamo licenza di scherzare, come". Però nei panni di Ollio si è anche commosso. "L'ho ... Comunque con tre programmi all'attivo nelle stesse settimane, lei per laè un vero jolly. "...... ore 21:00 su Sky Cinema Comedy Jean Dujardin in una commedia - parodia dei film di. Un agente ... I programmi in chiaro Ballando con le stelle, ore 20:35 su1 Milly Carlucci conduce il noto ... Rai, 007, pm: qual è il sottobosco che insidia la Meloni Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 24 ottobre 2022 ...