Pastore | ” Telecronaca DAZN faziosa” poi la bordata al duo Borghi-Marcolin

(Di domenica 6 novembre 2022) Ladiper Atalanta-Napoli è stata molto criticata dai tifosi azzurri, Rosariolancia unasui social. Il Napoli anche contro l’Atalanta regala ancora una prova di forza, convinzione dei propri mezzi: uno straordinario mix di qualità tecnica, intensità agonistico e carattere. Una di quelle vittorie che hanno un valore pesantissimo e non solo per la classifica ma anche per dare un’ulteriore segnale a tutta la concorrenza. Un Napoli di ferro quello di Spalletti che vince il quarto scontro diretto in trasferta e piazza l’undicesimo successo consecutivo in campionato. Un Napoli che riesce a sopperire anche assenze importanti: contro l’Atalanta non c’era Kvaratskhelia e il suo sostituto Elmas è stato tra i migliori in campo. Una squadra duttile che riesce sempre ad affrontare al meglio ...