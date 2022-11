Papa Francesco | “Prego per il Libano e per i popoli che soffrono in Medio Oriente”

Cosìsull'aereo che lo ha riportato in Italia dal Bahrein. Al nuovo governo "auguro il meglio per il bene dell'Italia",e chiama alla responsabilità: "Troppi governi caduti",dice ...... rispondendo a una precedente domanda,ha lanciato un appello. "Il Libano è un dolore " queste le sue parole - perch, come ha detto unprima di me, non è un paese ma è un messaggio, ...Il pontefice ai giornalisti presenti sull'aereo papale ha detto: "La politica dei governi, fino a questo momento, è stata di salvare le vite, questo è vero" e "credo che questo governo ha la stessa po ...Dalla nostra inviata a bordo del volo papale – È un Pontefice che guarda all'Italia e al nuovo esecutivo con paterna attenzione. «Il governo è per tutti e ...