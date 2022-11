Omicidio Castel Volturno | tutto sarebbe nato da un malinteso | la ricostruzione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Una tragedia generata probabilmente da una serie di drammatici equivoci, con un padre che – dopo il coinvolgimento del figlio in una rissa – ha ucciso a coltellate una persona estranea a quel parapiglia. È accaduto a, dove il 38enne Luigi Izzo, barbiere sposato con tre figli, è stato ammazzato davanti alla moglie dopo una serata passata in un locale: sei i fendenti inferti dal 53enne, meccanico incensurato, che ha poi confessato davanti a carabinieri e magistrato ed è stato fermato su disposizione del pm Annalisa Imparato della procura di Santa Maria Capua Vetere pervolontario. Con lui è stato fermato per concorso inanche il figlio 27enne, sposato con due figli. Secondo quanto accertato, sulla base delle ...