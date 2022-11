MotoGP | 4 scuderie diverse hanno vinto gli ultimi 4 Mondiali Ora spera l’Aprilia…

(Di domenica 6 novembre 2022) La conquista del titolo iridato di2022 da parte di Francesco Bagnaia e della Ducati ha una conseguenza estremamente significativa nella storia del Motomondiale. Per la prima volta dalla sua istituzione, la classe regina vede succedersi quattro differenti Campioni del Mondo in sella a quattro motonell’arco di quattro anni! Difatti, andando a ritroso nel recente passato, Pecco e la Casa di Borgo Panigale seguono Marc Marquez e Honda (2019), Joan Mir e Suzuki (2020), Fabio Quartararo e Yahama (2021). La dinamica davvero inedita è relativa alle aziende. Mai si era avuto un ciclo del genere. Al massimo ci si era fermati a tre marchi nel giro di tre stagioni. Tra il 1949 e il 1951 trionfarono AJS, Gilera, Norton, ma nel 1952 tornò in auge Gilera. Quindi, dal 1974 al 1976 il trittico fu MV Agusta, Yamaha, Suzuki, con quest’ultima a ripetersi ...

