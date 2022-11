Bologna Torino in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 6 novembre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere. Il match è in programma domenica 6 novembre 2022, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30. Le due squadre hanno quattro punti di distanza in classifica. Ilè reduce da due successi, che hanno sistemato la classifica L'articolo proviene da Calcio e Finanza.