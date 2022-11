Al via oggi in Egitto la Cop27. Sul tavolo i tagli alle emissioni e aiuti ai paesi poveri

- Il vertice Onu sui cambiamenti climatici sarà anche il primo impegno sulla scena mondiale della premier Meloni. Assenti Xi Jinping e Vladimir ...E ancora: 'il Partito democratico dal corteo'. Il segretario dem ha cercato di ammorbidire la ... poi sono andato alla manifestazione a favore di Kiev sotto l'ambasciata russa e per questo...“Mi rendo conto che molti saranno arrabbiati con me. Mi assumo la responsabilità del motivo per cui tutti si trovano in questa situazione: ho fatto crescere l’azienda dimensionalmente troppo in fretta ...Emergenza rifiuti a Torino nord, e in particolare nei quartieri Vanchiglia e Aurora. Il tema è stato oggetto di discussione nella sala ...