Al via la stagione invernale di Città Spettacolo | ad aprire le danze è “Il re muore”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio C’è un re che deve morire. E perché deve morire? In fondo lui è il re dell’Universo. Ma tutti dobbiamo morire, anche lui che è il sovrano ed ha vissuto più di tutti. Eppure anche il re Bèrenger ha timore della morte, la rifugge con tutto se stesso. È certo che non morirà mai perché “Non è naturale morire se non lo si vuole e io non voglio morire” afferma con convinzione. Ma la prima consorte, la regina Marguerite, con durezza gli fa capire che questa è la sorte che spetta a tutti e che nemmeno lui può sottrarsi alla morte e allora il re accetta a malincuore il suo destino, ma teme che quando non ci sarà più nessuno si ricorderà di lui “Che ci si ricordi di me, che si pianga per me!” chiede terrorizzato al suo popolo. Ed è così che alla fine, come anticipato dai personaggi, il re. E questa storia non è altro che ...