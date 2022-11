Wanda Nara stasera a Ballando con le Stelle | è polemica con Selvaggia Lucarelli | “Glielo spiegate?”

(Di sabato 5 novembre 2022) Sono già scintille tra, in vista della puntata di questa sera dicon le, nella quale l’influencer sarà ballerina per una notte. Laperò in questo caso non riguarda il ballo. La showgirl è finita nel mirino della giornalista e giudice dello show di Rai 1 per un post di sua figlia Francesca a Roma, fotografata in posa sopra la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti. Un capolavoro di Bernini, da rispettare.ha ricondiviso lo scatto e ha commentato stizzita su Instagram: “Qualcuno spieghi ache quella fontana non è un plastico a Disneyland”. Viste le premesse, la sensazione è che questa sera ...

