Toro | Juric conferma Vlasic - Miranchuk - Pellegri | ' Bologna | un bell' esame'

Domanisarà squalificato, in panchina ilsarà guidato dal vice Matteo Paro. Pietro Pellegri, 21 anni L'ESAME Anticipazioni di formazione a parte, l'impegno di domani al Dall'Ara avrà un'...... ' Se mi vogliano dall'Inghilterra Ma adesso siamo qua, lavoriamo per il bene del. Il resto ...è poi tornato sul Bologna : 'Il Bologna è una squadra piena di talenti, con Lucumi e Soumaro ...Il tecnico, squalificato e domani sostituito in panchina da Paro, vuole dare continuità alla vittoria con il Milan e ritrova oggi l’ex compagno Motta: “Non avrei mai pensato che sarebbe diventato alle ...TORINO - Toro, chi contro il Bologna, domani, domenica, alle 12 e 30 Nel capoluogo rossoblù dovrebbero scendere in campo dal primo minuto gli stessi 11 titolari che una settimana fa avevano cominciat ...