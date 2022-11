Roma pulita entro Natale | ma di quale anno?

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) La promessa fu di quelle destinate ad entrare negli annali delle sparate clamorose. Appena eletto, il neosindaco Roberto Gualtieri la fece così, a cuor leggero. “Puliremo”. Era novembre dello scorsoe ormai lo sappiamo tutti: la promessa non fu mantenuta. Anzi, una lunga serie di problemi logistici e di sbocchi consegnarono aini, per le feste, cumuli di monnezza ancor più alti del solito. E’ passato une quella di Gualtieri, pur cambiando ilda attendere, rimarrebbe la promessa di un marinaio. Il sindaco, che finalmente lo ha capito, ha evitato di fare ulteriori uscite avventate. Con piglio decisionista ha invece promesso finalmente una soluzione al problema dei rifiuti: un nuovo e molto grande termovalorizzatore per la città. ...