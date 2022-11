Navi migranti | la stretta sulle Ong | in rada solo per soccorsi ai fragili Controlli a bordo | poi respingimenti

(Di sabato 5 novembre 2022) Verrannotutti coloro che sono: donne, bambini, persone malate. 'L'italia rispetta le esigenze umanitarie', ma per gli altri la situazione non cambierà. Il ministro dell'Interno ...

, tre imbarcazioni Ong al largo della costa Sicilia: ecco qual è la situazione. Peggiorano le condizioni a bordo Si trovano ora davanti a Catania e a Siracusa , ma nel caso di Humanity 1 ...... il neo Ministro dell'Interno ha fatto il punto sulla situazioneal termine del primo ... Come esplica il capo del Viminale, il provvedimento permetterà alledi fermarsi per un tempo ...La sinistra spara zero sulla politica del governo di Giorgia Meloni per l'immigrazione. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ...Primo provvedimento interministeriale del governo in tema di navi delle Ong: 'A Humanity 1, che sta entrando nelle acque italiane davanti a ...