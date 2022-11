Melissa Satta | non è finita bene la sua relazione con Mattia Rivetti

(Di sabato 5 novembre 2022) La showgirlsono ormai giunti al capolinea della loro. I due non si sono lasciati in maniera pacifica. Ecco cosa è successo.

Nel 2018 sostituiscecome co - presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco . Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del Grande ...Leggi anche >, frecciatine al veleno per l'ex Mattia: 'Non è che perdi le parole, le risparmi solamente' Signorini ha subito acceso i riflettori su questo possibile triangolo , che non ...La showgirl Melissa Satta e Mattia Rivetti sono ormai giunti al capolinea della loro relazione. I due non si sono lasciati in maniera pacifica. Ecco cosa è successo.Traspare ancora amarezza e rabbia dalle frecciate social di Melissa Satta che sembrano chiaramente rivolte all'ex Mattia Riveti. Dopo la fine della relazione durata 2 anni, Melissa ...