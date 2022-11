Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 5 novembre 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 5 novembre 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedi 3, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 61 (89) 50 (77) 81 (74) 87 (54) 64 (43) Cagliari: 54 (89) 41 (86) 14 (58) 15 (54) 4 (53) Firenze: 12 (94) 82 (63) 40 (51) 49 (49) 64 (48) Genova: 24 (111) 44 (73) 84 (51) 73 (47) 61 (47) Milano: 59 (143) 75 (87) 11 (82) 46 (79) 72 (77) Napoli: 85 (77) 2 (72) 79 (68) 42 (65) 8 (63) Palermo: 83 (72) 6 (53) 85 (52) 71 (52) 39 (51) Roma: 16 (134) 23 (88) 66 (60) 75 (57) 31 (50) Torino: 13 (98) 47 (51) 77 ...

, i numeri vincenti di oggi MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI SABATO 5 NOVEMBRE 2022 MILLION DAY EXTRA: I NUMERI VINCENTI DI OGGI SABATO 5 NOVEMBRE 2022... i cosiddetti giochi numerici a totalizzatore ( ADM descrive l'esempio dele la ... sono state soprattutto le lotterie , con incremento del 48,36%, il, con un aumento del 30,20%, e ...Il tagliando va presentato fisicamente anche attraverso un intermediario. Ma gli uffici sono soltanto due: uno a Roma e uno a Milano. E sulla vincita lo Stato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...