Il medico che voleva curare l’otite con l’omeopatia condannato a 3 anni di carcere

(Di sabato 5 novembre 2022) Massimiliano Mecozzi è ilpesarese che ha consigliato ai genitori didalil figlio Francesco Bonifazi con medicinali omeopatici. Il bambino è morto nel maggio 2017 e i genitori sono stati condannati a tre mesi di. Per lui invece ieri è arrivata la sentenza nel processo di primo grado per omicidio colposo: tredi galera e cinque di interdizione dalla professione. Che però scatteranno solo quando la sentenza diventerà definitiva. Per la diagnosi di otite batterica bilaterale del bambino – stando all’accusa – Mecozzi non avrebbe ritenuto necessari gli antibiotici anche quando il piccolo presentava i segni del primo aggravamento. La sentenza è stata letta dalla giudice Francesca Pizii, dopo due ore e mezzo di camera di consiglio. La procura, con il pm Daniele Paci, aveva ...

