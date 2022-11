Il fronteggiamento del rischio legionella | un esempio di procedura adottata da una scuola

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 5 novembre 2022) La “Guida per la prevenzione della contaminazione danegli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19” (documento realizzato dai dottori Maria Luisa Ricci, Maria Cristina Rota, Maria Scaturro del Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità; dai dottori Enrico Veschetti, Luca Lucentini, Lucia Bonadonna del Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità; da Sergio La Mura Professore a contratto Impianti Tecnici, Politecnico di Milano) fornisce raccomandazioni tecniche specifiche relative alla prevenzione, controllo e gestione delnegli impianti idrici alla luce dell’emergenza COVID-19. In questo periodo, infatti, il ristagno dell’acqua e l’uso saltuario di alcuni impianti, ...