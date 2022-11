I giovani Allegri

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) Tutte le opinioni sono giuste, tranne quelle sbagliate. Se mi passate l’aforisma, racchiuderei in questo giochetto linguistico i primi mesi folli della Juventus. Sono state espresse, infatti, varie considerazioni su quello che ha combinato la squadra disin qui, alla vigilia di una partita che potrebbe segnare un qualcosa di definitivo, nel bene e nel male. Juventus e Inter si incontrano per decidere in quale maniera affrontare la sosta per i Mondiali, se sdraiati con il bicchiere e la cannuccia in mano, sotto un sole che non c’è, oppure dritti con il binocolo davanti agli occhi per scrutare preoccupati (essenzialmente i bianconeri) l’orizzonte. Della Juventus è stato detto, anzi gridato, che ha giocato male per colpa di, un allenatore bollato dai social con il famoso hashtag #out. Trattato come un venditore di ...