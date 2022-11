Ha ucciso il nonno a sediate e condiviso il video | rito immediato per un 15enne di Chieti

(Di sabato 5 novembre 2022) Sarà processato il 25 gennaio del 2023 dinanzi al Tribunale per i Minori di L’Aquila il ragazzo di 15 anni di Bucchianico (), con problemi psichiatrici, che lo scorso 8 luglio uccise dentro casa ilmaterno, Guido Rodolfo Sulpizio, 78 anni, (nella foto) colpendolo anche mentre era ormai inerme, a terra, con pugni, calci, sedie e un aspirapolvere e saltandogli addosso con i piedi; il giovane aveva anche ripreso con lo smartphone alcune scene dell’aggressione. L’adolescente diera “a rischio” ma era rimasto colIl decreto che fissa il giudizio è del gip del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, Cristina Tettamanti, che ha accolto la richiesta di, che permette di saltare l’udienza preliminare, presentata dal pm Lorenzo Maria Destro. La vittima, che ...

