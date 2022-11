Fenomeno Giroud | Daniel Maldini non basta Il Milan vola a -6 dal Napoli

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilbatte lo Spezia 2-1 e tira un sospiro di sollievo. Ma evidentemente, questa squadra – tornata campione d’Italia e protagonista in Champions League – uno step mentale lo deve ancora fare. L’ultimo, probabilmente. Ma per Stefano Pioli è necessario, forse urgente. Ilvince in Europa ma fatica non appena si riaffaccia in Serie A. Dopo aver battuto la Dinamo Zagabria due volte, ilsubito dopo è inciampato controe Torino. Nella scorsa stagione, dopo la vittoria sull’Atletico Madrid, cadde contro il Sassuolo. Stavolta, fatica, sfiora persino lo psicodramma firmato, ma alla fine si affida all’uomo dei gol pesanti, che decide le partite in Champions e ha deciso lo scorso Scudetto. Lo stesso che certamente non ha bisogno degli step mentali, che sa ...