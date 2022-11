Cgia | a novembre ingorgo fiscale | da imprese 69 mld all' erario

(Di sabato 5 novembre 2022) E' in arrivo l'"" di, che per l'è da sempre il mese con maggiori incassi. Dalle scadenze del 16 e del 30prossimi, infatti, il fisco incasserà 69 miliardi di ...

CGIA

Dalle scadenze del 16 e del 30prossimi, infatti, il fisco incasserà 69 miliardi di euro, secondo una stima elaborata dall'Ufficio studi delladi Mestre (Venezia). Le imprese, in ...Dalle scadenze del 16 e del 30prossimi, infatti, il fisco incasserà ben 69 miliardi di euro. Secondo una stima elaborata dall'Ufficio studi della, le imprese, in particolare, saranno ... ARRIVA L'INGORGO FISCALE DI NOVEMBRE: ALL'ERARIO 69 MILIARDI DI EURO | CGIA MESTRE Roma, 5 nov. (Adnkronos) - E in arrivo l ingorgo fiscale di novembre che per l erario è da sempre il mese più 'gratificante' dell anno. Dalle scadenze del 16 e del 30 novembre prossimi, infatti, ...È in arrivo l’ingorgo fiscale di novembre che per l’erario è da sempre il mese più “gratificante” dell’anno (vedi Tab. 1). Dalle scadenze del 16 e del 30 ...