(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov. (Adnkronos) - È stato firmato nella notte l'per l'tra il gruppoe il gruppo. Secondo quanto si legge in una nota diffusa dalla Fabi, l'di armonizzazione dei trattamenti normativi e retributivi, sottoscritto anche dalle altre organizzazioni sindacali con i vertici del gruppo bancario, interessa complessivamente 21.500 lavoratrici e lavoratori, di cui 3.100 di. L'intesa, che segue le varie fasi delle procedure societarie fin qui completate, è necessaria per il completamento della fusione per incorporazione indi Bancae Banca Monte di Lucca, all'ordine del giorno dell'assemblea societaria in programma oggi. Un ...

Il Sannio Quotidiano

Per quanto riguarda gli altri titoli del settore,ha guadagnato l'1,49%, Intesa Sanpaolo l'1,... in calo Moncler Si è mossa al rialzo anche Campari (+2%), dopo l'annuncio che è statoun ......ha guadagnato l'1,49%, Intesa Sanpaolo l'1,25% e Banco Bpm e' rimasta piatta (+0,03%). Si e' mossa al rialzo anche Campari (+2%), dopo l'annuncio che e' statoun accordo per comprare ... Bper: siglato accordo sindacale integrazione con Carige Mentre secondo la coordinatrice Fabi nel gruppo Bper, Antonella Sboro, "l intesa siglata è lo strumento migliore per esprimere con soddisfazione il benvenuto ai nuovi colleghi provenienti dal gruppo ...Genova – L’assembla straordinaria dei soci di Bper Banca ha approvato la fusione per incorporazione di Carige con il 99,97% dei voti favorevoli, nessun contrario, 0,021% astenuti. L’assemblea si è riu ...