Bontempelli e la battaglia contro lo scorrere implacabile del Tempo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) "Nel mondo di Adria non esisteva il segreto. Quale era nato, tale passando i mesi e gli anni rimaneva e sarebbe rimasto per l’eternità; perché nel mondo di Adria non esisteva”: quello di Massimo, “Vita e morte di Adria e dei suoi figli” (Utopia Editore), è un romanzo che trae forza da un elemento, la bellezza straordinaria della protagonista, Adria, una bellezza che diventa religione, un culto in cui nessuno può interferire. Ma non è sufficiente. Non basta dire che Adria è bella; che non si fa toccare dai suoi figli per non sciupare il corpo; che non si fa avvicinare dal marito più delconcessogli; che parla poco e sorride molto, in modo tenue e imprevisto, lasciando che gli altri avvertano nettamente la barriera che lei pone fra sé e la realtà. Non basta perché Adria non è vittima della propria bellezza, il suo ...