Alex parte dalle emozioni | Lasciare un segno nella vita di chi ci ascolta è bellissimo

... voglia di libertà: 'Ognuno deve poter essere quello che vuole'(vero nome Alessandro Rina) ha ...comasco si è trovato a camminare sulle proprie gambe in un panorama per lui in graninedito. '...... con un comunicato sul profilo pubblicato da Antonella, hanno risposto ad: 'Egregio sig. ... 'Se l'autorizzazione non dovesse arrivare, si chiedono delle scuse ufficiali dadel sig. Totti , ...Il cantautore che si è messo in luce nell'ultima edizione di "Amici" ha pubblicato "Ciò che abbiamo dentro". Tgcom24 ne ha parlato con lui ...Un paio di mesi fa proprio su queste pagine avevo avuto l’occasione di parlare (malino) di Men di Alex Garland, un film sul mansplaining che si perdeva nella sua stessa metafora e ne usciva con le oss ...