Vuole scattare un selfie ma precipita nelle cascate - Niente da fare per la giovane madre

(Di venerdì 4 novembre 2022) Come riportato anche dal quotidiano Leggo, la 26enne ètadi Corupa ed è stata trascinata per chilometri dalla corrente. Il percorso effettuato dalla vittima era stato chiuso ...

leggo.it

Lo scopo era proprio quello diun selfie memorabile, forse per pubblicarlo sui social. Ma l'idea, fin troppo azzardata, è sfociata in tragedia. Quando il resto del gruppo si è accorto dell'...Una giovane mamma di 26 anni è morta dopo essere precipitata dalle cascate di Corupa a Santa Catarina, in Brasile, mentre provava a farsi un selfie . Amanda Franco dos Santos era con due sue amiche ... Vuole scattare un selfie sopra le cascate, giovane mamma scivola e muore travolta dall'acqua Una giovane mamma di 26 anni è morta dopo essere precipitata dalle cascate di Corupa a Santa Catarina, in Brasile, mentre provava a farsi un selfie. Amanda Franco dos Santos era ...Salvata dal marito e dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Ieri sera nel centro di Cagli (Pesaro) è stato sventato il suicidio di una donna, rimasta sospesa ...