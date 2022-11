Ultime Notizie – 4 Novembre | Crosetto | “Forze Armate scudo e collante”

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Questo è un treno che ha unito l’Italia nella memoria del sacrificio”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidonel ringraziare gli uomini e le donne della Difesa in occasione dell’arrivo al binario 1 di Termini del treno del Milite Ignoto. Insieme a lui il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il Ministro dello Sport Andrea Abodi. “Leitaliane sono, infatti, molte cose. Tutte importanti. Tutte essenziali. Sono uno, in primo luogo, ma anche un”, ha continuato il ministro, aggiungendo: “Sono, non di meno anche un presidio della memoria, della memoria collettiva. Lo sono attraverso i propri Uffici Storici: seri, accurati, ricchi di passione per lo studio. Lo sono, prima ancora, con la concreta, encomiabile, irrinunciabile testimonianza di valori che deriva ...

