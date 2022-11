Ucciso durante il compleanno | Agostino Corvino colpito da una raffica di proiettili mentre festeggiava in strada

corriereadriatico.it

Agostino Corvino è morto a Foggia , dopo un agguato avvenutoi festeggiamenti del suo 50esimo compleanno . I colpi di pistola l'hanno raggiunto all'addome verso le 21 di giovedì sera, mentre si trovava con amici e parenti davanti ad un chiosco di bibite ...Inoltre, la polizia ha scoperto il corpo di un civiledalle truppe russe a Krymky, sempre nel Donetsk,l'occupazione. 04 nov 07:54 Amministrazione filo - Mosca: probabile ritiro da ... Ucciso durante il compleanno, Agostino Corvino colpito da una raffica di proiettili mentre festeggiava in stra FOGGIA - Agostino Corvino è morto a Foggia, dopo un agguato avvenuto durante i festeggiamenti del suo 50esimo compleanno. I colpi di pistola l'hanno ...Viale Giotto si trasforma nel Far West. A perdere la vita è stato Ariostino Corvino, raggiunto da numerosi colpi di pistola che non gli hanno lasciato scampo. Almeno 14 i colpi contati. L'uomo non è m ...