Terza beta One UI 5 0 per il Samsung Galaxy Z Fold 4

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) La scorsa settimana il colosso di Seul ha rilasciato il secondo aggiornamentodella One UI 5.0 per il4. Come riportato da ‘SamMobile‘, oggi l’azienda asiatica sta distribuendo il terzo aggiornamentodella One UI 5.0 per il suo ultimo smartphone pieghevole. Seguendo questo ritmo, sembra che il dispositivo possa ottenere l’aggiornamento stabile di Android 13 entro la fine di questo mese. Il terzo aggiornamentodi Android 13 per il4 è stato rilasciato in India e viene fornito con la versione del firmware che termina con la sigla ZVK1, portando con sé la patch di sicurezza di novembre 2022. Il nuovo software introduce miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug. Il ...