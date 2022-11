Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 217 punti

Apre in rialzo il differenzialeBtp e Bund decennali tedeschi a 217 punti, contro il 216,3 punti segnati nella vigilia in chiusura. Il rendimento annuo italiano sale di 2 punti al 4,422%. . 4 novembre 2022...42% lasciando quasi inalterato loItalia - Germania. Loading... In calo ordini in Germania e ... su petrolio e prezzi gas Sul mercato valutario, il cambioeuro e dollaro resta sotto 0,98 a 0,...Apre in rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 217 punti, contro il 216,3 punti segnati nella vigilia in chiusura. Il rendimento annuo italiano sale di 2 punti al 4,422%. (ANSA).Un estratto della classifica aggiornata dei 500 migliori dischi secondo Rolling Stone Usa tra conferme e novità ...