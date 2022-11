Roma | violenza in pieno giorno a piazza Vittorio | “Prima l’ha abusata | poi si è fatto un selfie”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un 28enne ha violentato una ragazza in pianoe poi si è scattato un. È quanto sarebbe accaduto aa fine luglio, nella centrale, secondo nuovi dettagli dell’inchiesta sulla presunta. Sotto accusa un uomo di 28 anni senza fissa dimora, che avrebbe aggredito la vittima intorno alle 9 di mattina. La ragazza, che l’uomo già conosceva, non stava bene dopo aver esagerato con gli alcolici la sera precedente. Ad assistere all’abuso una passante, che in quel momento stava portando a spasso il cane. La donna, che ha visto la giovane subire l’abuso senza reagire, ha urlato e cercato di trovare aiuto, poi è corsa ad avvertire la polizia municipale. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato l’uomo ancora sdraiato accanto alla ragazza priva di sensi, mentre ...

...di Stato prende invece le distanze dalla manifestazione per la pace che si terrà domani a: "... ha sottolineato, "con forza dice 'no' alla bestemmia della guerra e all'uso della". Non è ...... dice poi Crosetto sulla manifestazione per la pace in programma domani a. Senza evitare un ... il decano dei pacifisti cattolici: 'La nonnon è una resa. Se la guerra è una follia, lo è ...Un 28enne ha violentato una ragazza in piano giorno e poi si è scattato un selfie. È quanto sarebbe accaduto a Roma a fine luglio, nella centrale piazza Vittorio, secondo nuovi dettagli dell’inchiesta ...L’assessora a Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli è stata ospite degli studi di Fanpage ...