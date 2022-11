Roma | affare ai dettagli | Solbakken pronto a firmare per gennaio

Calcio in Pillole

... "in ottica gennaio - scrisse - il club partenopeo ha deciso di non chiudere l'Solbakken a ... A questo punto si è reinserita la. Sull'edizione online del noto quotidiano sportivo si legge ...... perché è assurdo che se un film è ambientato a Milano tu lo debba girare metà aperché la ... Trench, camicia, pantaloni e stivali Moschino Gli chiedo cos'è per lui quell': "Una rottura di ... La Roma spinge per Aouar: ecco quando si può chiudere Il Torino punta al colpo a centrocampo e sta trattando Zurkowski. Il polacco è ai margini del progetto di Italiano e non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto. Per questo Vagnati ha fiutato ...La Roma sta lavorando intensamente sul mercato, e dopo la chiusura per Solbakken potrebbe avvicinarsi anche quella di Aouar: le ultime.