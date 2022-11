Regionali Lombardia | Violi M5S | “Mai con Calenda & C Dialogo solo con chi condivide il nostro programma”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Le dimissioni di Letizia Moratti sembrano aver smosso più il centrosinistra che il centrodestra. Dario, consigliere regionale M5S dellae coordinatore regionale del Movimento, come vi collocate voi? “Per quello che ci riguarda stiamo lavorando serenamente ale abbiamo una nostra visione che è contrapposta in modo molto forte a quella del centrodestra che ha governato 30 anni lain tema di servizi sanitari, trasporti, infrastrutture e tutela dell’ambiente. Fino alla fine di luglio abbiamo lavorato con un tavolo allargato delle opposizioni, poi la partita nazionale ha cambiato le carte in tavola. Noi abbiamo sempre detto, ma non per retorica ma perché ci crediamo, che lavoriamo a una visione e a un progetto e non a ad alchimie sui nomi più o meno roboanti o sui ...