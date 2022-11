Moratti e Cottarelli | i due aspiranti candidati alla presidenza della Lombardia in piazza per l’Ucraina a Milano con Renzi e Calenda

...insistono sulla candidatura dell'economista di Cremona per prendersi la Lombardia convinti che "il nome dicostringa il Terzo polo a stare con noi e disinneschi la candidatura di", ......dopo le dimissioni dalla giunta Fontana Si tratta della prima iniziativa politica a cui... Marco Cappato , esponenti dei Radicali; ma anche del Pd, come il senatore Carloe il ...Una candidatura di Letizia Moratti alla regione Lombardia sembra non dispiacere a Matteo Renzi, mentre nutre delle perplessità Carlo Calenda, che preferirebbe candidare Carlo Cottarelli. “Moratti non ...Il Terzo polo spinge per una coalizione di centrosinistra con Moratti candidata. Pd in difficoltà, l'idea potrebbe essere un ticket con Cottarelli ...