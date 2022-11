L’Edificio Intelligente chiave per la decarbonizzazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Investire nel rinnovamento del settore edilizio in Italia è quanto mai urgente, anche in un’ottica di. Nel nostro Paese, infatti, il settore è attualmente responsabile del 45% dei consumi energetici e del 18% delle emissioni di CO2. Eppure, la quota di Fer (fonti energetiche rinnovabili) nei consumi e? pari solo al 20,5%, mentre quella di gas al 52%. Il patrimonio immobiliare italiano si trova inoltre a scontare un’elevata obsolescenza, con il 72% delle abitazioni con più? di 40 anni, e un basso tasso di rinnovamento (0,85% all’anno). Con il trend attuale, l’Italia avrà quindi difficoltà a raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 a livello Ue con il pacchetto ‘Fit For 55’ per emissioni di gas serra (Ghg – Greenhouse Gases), penetrazione di rinnovabili ed efficienza energetica. Diventa quindi necessario investire ...