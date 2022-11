‘Le Passeggiate Poetiche’ | prossimi appuntamenti 5 e 6 novembre

Leggi su funweek

(Di venerdì 4 novembre 2022) La rassegna itinerante LePoetiche, ideata e promossa dall’associazione Exotique di San Felice Circeo, dopo un mese di ottobre quasi interamente dedicato alla Ciociaria, nel fine settimana del 5 e 6prosegue il cammino sulla via Francigena del Sud da Cori a Ninfa passando per Norma, tra vigneti a perdita d’occhio e uliveti che puntellano questa ricca campagna, sulle tracce degli antichi pellegrinaggi in compagnia dei Musici Viatores e del Die Fiorelle Trio, che con la loro musica tracceranno nuove connessioni. La rassegna è ideata e realizzata dall’APS Exotique con il contributo della Regione Lazio, con il patrocinio della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina e della Camera di Commercio di Frosinone – Latina. LePoetiche in programma il 5 e il 6si avvalgono ...