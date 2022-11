Lancia il cellulare in testa alla moglie Arrestato 73enne

(Di venerdì 4 novembre 2022) I Carabinieri del Comando Stazione di San Giorgio Jonico hannoin flagranza di reato, un, per i presunti reati di “maltrattamenti in famiglia e Lesioni Personali” commessi nei confronti della.Tutto è nato da una ennesima lite tra i coniugi durante la quale l’uomo avrebbe causato lesionidella consorte a seguito del lancio di un telefono.L’uomo, secondo quanto dichiarato ddonna in denuncia, avrebbe da tempo assunto atteggiamenti violenti nei suoi riguardi, mai denunciati, al fine, di preservare la serenità dei figli.La vittima è stata sottoposta alle cure mediche presso il presidio sanitario di Manduria ma non ha inteso fare ricorso al centro antiviolenza.L’anziano, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza ...

