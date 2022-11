Gravina | “Bene italiane in Europa | ora speriamo in sorteggio abbordabile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Quella appena vissuta è stata una bellissima finestra sul calcio internazionale”. Sono le parole con cui il presidente della Federcalcio, Gabriele, ha commentato la tre giorni di Champions,League e Conference, con tutte e sette le squadreche sono ancora in corsa. “Avere tre squadre in Champions, due inLeague e due in Conference significa avere tutte le competizioni coperte – ha aggiunto– Ora dobbiamo solo sperare in unpiùper le nostre, ma sono convinto che tutto quello che il calcio italiano sta esprimendo in questo momento possa accompagnare questo processo di crescita anche sotto il profilo sportivo. Sotto gli altri aspetti stiamo già crescendo molto e molto rapidamente”. SportFace.