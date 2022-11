EuroJackpot oggi 4 novembre 2022 | ecco l’estrazione di stasera con i numeri vincenti

(Di venerdì 4 novembre 2022) Estrazione. Dopo l’appuntamento del martedì, come ogni giovedì che si rispetti torna l’appuntamento fisso e imperdibile con l’, la lotteria che mette in sfida i giocatori di tutta Europa. E i risultati del concorso di, venerdì 4, verranno trasmessi in diretta su Il Corriere della Città. Tra pochi minuti su questa pagina la combinazione vincente con i 5estratti ed i 2 euro. Estrazionedi, venerdì ...

Estrazionedi, venerdì 04 novembre 2022 . Stasera, come ogni venerdì, torna il concorso della lotteria Europea ed 'internazionale', il gioco nato nel marzo 2012 che prevede l'...Questo è destinato a creare un secondo 'jackpot' di circa 19 milioni di euro all'diper quei giocatori che indovinano tutti e cinque i numeri principali e solo uno dei numeri Euro. ...Eurojackpot, numeri vincenti oggi estrazione venerdì 4 novembre e quote concorso numero 75/2022. Estrazioni in diretta in Europa e vincite Eurojackpot ...Il jackpot del Superenalotto è da brividi, ma anche Eurojackpot non scherza. Il concorso europeo mette in palio la bellezza di 120 ...